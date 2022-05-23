Yıldırım'a 5 yıldızlı spor tesisi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılış için gün sayan Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Yıldırım Belediyesi, spor yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Haziran ayı içerisinde hizmete açılması planlanan Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesisin ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüleceğini söyledi. Yürütülen projenin yüzde 90 oranında tamamlandığını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Mimar Sinan Spor Tesisimizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik ve satranç salonu, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Yenilenen mevcut binada ise basketbol, voleybol, tenis ve badminton salonu bulunacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı ve bahçe satrancı ile Mimar Sinan Spor Kompleksi açıldığında Yıldırım'a değer katacak" dedi.

Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve 'Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 'Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan Mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. 'Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 'Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizderenovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü 'Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Spor kenti Yıldırım hedefine adım adım hep birlikte ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA