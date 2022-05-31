Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı

31.05.2022 15:31
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki ortaokul ve liselerden 55 okulun katılımıyla bin 500 öğrenciyi basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, stretball branşlarında yapılan müsabakalarda buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki ortaokul ve liselerden 55 okulun katılımıyla bin 500 öğrenciyi basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, stretball branşlarında yapılan müsabakalarda buluşturdu.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Okul Sporları Şenliği'nin final törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve sporcular katıldı. 'Spor Kenti Yıldırım' hedefiyle spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Kış ve yaz spor okulları ile binlerce çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. İlçemize yeni spor tesisleri kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine evlatlarımızın sporla buluşmaları için Okul Sporları Şenliği'ni organize ettik. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve onlarda spor kültürünün oluşturulması çok önemli. Spor kenti Yıldırım'ı daha iyiye taşımak için çalışıyoruz" dedi. Yılmaz, öte yandan organizasyon çerçevesinde tüm okullara malzeme desteği sağladıklarını da belirtti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

AK Parti döneminde Türkiye'nin çok önemli spor yatırımlarına imza attığını aktaran Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Pek çok spor dallarında başarılı genç kardeşlerimiz hem dünyada hem Türkiye'de göğsümüzü kabartıyor. Bu noktada gençlerimiz bizim yarınlara dair umudumuz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Emek ve gayret gösteren başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımızı da kutluyorum" dedi. Öte yandan Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, "Yıldırım ilçemiz gençlerimiz açısından çok önemli bir kapasiteye sahip. 200'e yakın eğitim kurumumuz 130 bin civarında öğrencimiz çok kaliteli hizmet almakta. Biz gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz ve gençlerimize yönelik yatırımları, çalışmaları önemsiyoruz. Evlatlarımıza eğitim hayatlarında olduğu gibi spor hayatlarında da başarılar diliyorum ve bu güzel organizasyonu hayatı geçiren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Okul Sporları Şenliği organizasyonunu düzenledikleri için Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı kutladı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı - Son Dakika


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