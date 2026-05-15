Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı

Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı
15.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Finalleri sona erdi. Gaziantep 1. oldu.

Elazığ ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Finalleri tamamlandı.

Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuların mücadele ettiği organizasyon, üç gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalara Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Van illerinden toplam 60 sporcu katılım sağladı. Takımlar, Türkiye finallerine yükselme hedefiyle sahaya çıkarken, centilmence mücadeleleri ve yüksek performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Müsabakalarda Gaziantep takımı 1. olurken Diyarbakır 2. ve Erzurum 3. oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekipleri tebrik ediyoruz. Fair-play ruhu içerisinde geçen organizasyonda derece elde eden takımlarımıza başarılarının devamını diliyoruz. Sporun birleştirici gücünü gençlerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldız Kızlar Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.