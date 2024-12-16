Yılmaz Bal Hatayspor\'un Sportif Direktörü oldu

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Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine, daha önce takımda forma giymiş olan Yılmaz Bal'ın getirildiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - MERSİN