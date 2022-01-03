Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına eleştiri: Evlenecek misin adamla?

Türk teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına katıldı.

SAHA İÇİNE KARIŞAN BAŞKANLARI ELEŞTİRDİ

Kulüp başkanlarının saha içinde oyun değişikliklerine dahi karışmasından rahatsız olduğunu belirten Vural, Türkiye'nin en zor başkanlarıyla çalıştığını ifade ederek "Bana İlhan Cavcav da dahil bir tanesi şunu çıkar, şu çıkar demedi. Dedirtmem. İşimi doğru yaptığım için dedirtmem" dedi.

"EVLENECEK MİSİN ADAMLA?"

Açıklamalarının devamında kulüp başkanlarının genç antrenör arayışları içinde olmalarını da eleştiren 69 yaşındaki Yılmaz Vural, "Şimdi tutturmuş bir x takımın başkanı 'Biz 40-45 yaşlarında genç bir antrenör istiyoruz' diyor. Evlenecek misin abicim adamla?" ifadeleri kullandı.

SUNUCU VE REJİYİ KIRDI GEÇİRDİ

Programının sunucusu olan Kübra Par ise bu ifadelerin ardından kahkaha atarak "Aman bu çok yanlış anlaşılır. Ne yaptınız? Rejideki kahkahayı içeride duydum" dedi. Vural ise "Bu işin yaşı mı olur? Antrenör dediğin senin verdiğin hedefe seni götürebiliyorsa iyi antrenördür." diyerek açıklamalarına devam etti.