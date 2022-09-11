Yılport Samsunspor: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Yılport Samsunspor: 1-1

11.09.2022 18:54
Yılport Samsunspor: 1-1

STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer DemirÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Kerem (Dk. 74 Gökhan), Bahadır (Dk. 13 Koray), Emirhan, Ercan, Benhur, Mithat (Dk. 74 Alper), Grahovic, Miya, Sefa (Dk. 50 Emircan), Van den Hurk (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Kerem (Dk. 74 Gökhan), Bahadır (Dk. 13 Koray), Emirhan, Ercan, Benhur, Mithat (Dk. 74 Alper), Grahovic, Miya, Sefa (Dk. 50 Emircan), Van den Hurk (Dk. 46 Kubilay)YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Alim, Yusuf (Dk. 46 Ali), Mucahit, Osman, Yusuf Emre, Laura, Boldrin (Dk. 84 Cihan), Fofana (Dk. 74 Novikovas), Douglas Tangue (Dk. 63 Harris)GOLLER: Dk. 10 Mithat (Çaykur Rizespor) - Dk. 43 Fofana (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Emirhan, Koray, Kubilay (Çaykur Rizespor) - Ali, Mucahit (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Benhur'un vuruşunda savunmadan seken topu karşılayan Mithat'ın sağ köşeye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0.43'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın yakın köşeye yaptığı vuruş gol oldu: 1-1.53'üncü dakikada Benhur'un pasında Kubilay'ın attığı gol, hakemin VAR incelemesi sonucu pozisyon öncesinde topun Koray'ın eline çarpması nedeniyle iptal edildi.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın sonunda her iki takımın taraftarı, takımlarının teknik direktörlerini istifaya çağırdı.


- Rize
YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında yeni bir başlangıç yapmak istiyor Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında yeni bir başlangıç yapmak istiyor
Kaynak: DHA

Baran Eraslan, Samsunspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
17:34 Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 19:12:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement