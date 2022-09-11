10'uncu dakikada Benhur'un vuruşunda savunmadan seken topu karşılayan Mithat'ın sağ köşeye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0.43'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın yakın köşeye yaptığı vuruş gol oldu: 1-1.53'üncü dakikada Benhur'un pasında Kubilay'ın attığı gol, hakemin VAR incelemesi sonucu pozisyon öncesinde topun Koray'ın eline çarpması nedeniyle iptal edildi.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Baran Eraslan, Samsunspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor: 1-1 - Son Dakika

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