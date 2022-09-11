Yılport Samsunspor: 1-1

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer DemirÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Kerem (Dk. 74 Gökhan), Bahadır (Dk. 13 Koray), Emirhan, Ercan, Benhur, Mithat (Dk. 74 Alper), Grahovic, Miya, Sefa (Dk. 50 Emircan), Van den Hurk (Dk. 46 Kubilay)YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Alim, Yusuf (Dk. 46 Ali), Mucahit, Osman, Yusuf Emre, Laura, Boldrin (Dk. 84 Cihan), Fofana (Dk. 74 Novikovas), Douglas Tangue (Dk. 63 Harris)GOLLER: Dk. 10 Mithat (Çaykur Rizespor) - Dk. 43 Fofana (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Emirhan, Koray, Kubilay (Çaykur Rizespor) - Ali, Mucahit (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.
10'uncu dakikada Benhur'un vuruşunda savunmadan seken topu karşılayan Mithat'ın sağ köşeye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0.43'üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın yakın köşeye yaptığı vuruş gol oldu: 1-1.53'üncü dakikada Benhur'un pasında Kubilay'ın attığı gol, hakemin VAR incelemesi sonucu pozisyon öncesinde topun Koray'ın eline çarpması nedeniyle iptal edildi.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın sonunda her iki takımın taraftarı, takımlarının teknik direktörlerini istifaya çağırdı.
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