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Yılport Samsunspor, düşme hattından uzaklaşmak istiyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, düşme hattından uzaklaşmak istiyor

Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, takımın ikinci yarıya düşme hattından uzaklaşarak başlamak istediklerini söyledi. Çapa, takımda sistem oturması için çalıştıklarını ve oyuncuların karakterinin ön plana çıktığını belirtti. Ayrıca, takımın defans bölümünü istikrarlı hale getirdiklerini ve ofansif anlamda da ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Çapa, 2 galibiyetin doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu vurgulayarak, ligin ikinci yarısına düşme hattından uzaklaşarak girmek istediklerini dile getirdi.

Yılport Samsunspor, düşme hattından uzaklaşmak istiyor
14.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:11
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, ligin ikinci yarısına düşme hattından uzaklaşarak başlamak istediklerini söyledi.

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Markus Gisdol ile göreve geldikleri andan itibaren takımda sistemin oturması için çalıştıklarını belirtti.

Takımda sistem bulunmamasının ligin başında alınan başarısız sonuçların nedeni olduğunu dile getiren Çapa, "Çünkü bireysel anlamda futbolcularımızın diğer Anadolu takımlarının veyahut bizimle düşme potasında mücadele eden takımların çok gerisinde olmadığını ifade etmiştik. Tabii bunları sonuca yansıtamadığınız zaman bu sefer oyun sistemi, oyuncuları bireysel anlamda eleştiriye açık hale getiriyor. Futbolcuların performansı ön plana çıkıyordu." dedi.

İlk aşamada teknik direktör Gisdol ile istikrarlı bir kadroyu sağlamak, sonrasında takımın fiziksel gücünü artırmak için çalıştıklarına işaret eden Çapa, oyuncularda kötü sonuçlar nedeniyle moral motivasyon ve öz güvenin tükendiğini vurguladı.

"11 yıllık Süper Lig hasreti bir sezonda bitmemeli"

İlk olarak takımın defans bölümünü ele aldıkları aktaran Fuat Çapa, şöyle devam etti:

"Basamak basamak hareket ederek, ilk olarak savunmamızı istikrarlı yapıya kavuşturduk. Karşılaşmaların ilk 20-25 dakikalık bölümünde gol yemekten uzaklaştık. Takım halinde sahada mücadele etmenin öneminin üzerinde durduk. Aldığımız kararlarla oyuncularımızın karakteri tekrar ön plana çıktı. Geriye düştükten sonra sahada çok fazla mücadele vermeye başladılar ki böyle kazandığımız maçlar da var. Bu, bizim adımıza çok çok önemliydi. Bu da oyuncu grubumuzun ne kadar karakterli olduğunu göstermiş oluyor. Savunmayı tamamen oturtturduktan sonra ofansif anlamda iyi olmak için çalıştık. Pendikspor maçıyla bunu başarmaya başladık. Pendikspor'a belki mağlup olduk ama girdiğimiz pozisyon sayısı bir hayli fazlaydı. Aynı şekilde Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada da çok pozisyona girmemize rağmen kaybettik. Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçları ile önceki haftalarda kaçırdığımız pozisyonları golle buluşturduk. Bu, bizim adımıza sevindiriciydi."

Çapa, ligde art arda 2 galibiyet almalarının doğru yolda olduklarının net göstergesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısının bitimine 4 hafta kaldı. Bunların 3'ü direkt düşme hattımızdaki rakiplerimizle. 4 haftada 12 puan almaya adayız. Bunun için gereken çalışmaları hocalarımız da yapıyor. Futbolcularımız da bu işe tamamen inandı, onlardan istediklerimizi çok iyi algıladılar. Ligin ikinci yarısına ve yeni yıla bulunmuş olduğumuz konumdan uzaklaşarak girmek istiyoruz. Bu, hepimiz için güzel bir şey olacak, mutluluk olacak. Taraftarımıza, camiamıza güzel bir hediye olacak. Başkanımıza çok iyi bir hediye olmuş olacak. 11 yıllık Süper Lig hasreti bir sezonda bitmemeli, bitmemesi gerekiyor."

Kaynak: AA
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