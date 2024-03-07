Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Benasser katılmazken sakatlığı geçen Emre Kılınç idmanda yer aldı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadıkları Kırklarelispor maçının ardından soyunma odasını temizleyerek, stattan ayrıldı. Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan Altınordu'nun soyunma odasını bulduğu şekli ile bırakması beğeni topladı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, soyunma odasının fotoğraflarını paylaşarak Altınordu'ya teşekkür etti.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.
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