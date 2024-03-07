Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve çift kale maç çalışmaları yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser katılmazken, Emre Kılınç idmanda yer aldı. Samsun ekibi, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarına devam edecek.

07.03.2024 16:15
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Benasser katılmazken sakatlığı geçen Emre Kılınç idmanda yer aldı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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