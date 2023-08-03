Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

03.08.2023 17:40

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak kulüp, futbolcunun değiştirilmek istenen şartları kabul etmesi üzerine transferden vazgeçtiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."

Kaynak: AA
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Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti - Son Dakika


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