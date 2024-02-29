Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve dar alanda oyun kurma ile sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.

Çapa: "Şu anda çok güzel bir çıkışımız var"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın son dönemde iyi bir ivme kazandığını söyledi.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğuna işaret eden Çapa, şunları dile getirdi:

"Sezon sonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda çok güzel bir çıkışımız var ama hala hedefimize ulaşmış değiliz. Çünkü asıl hedefimize sezon sonunda ulaşmış olacağız. Bizim içinde önemli olan budur. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Futbolcuların birlikte oynamaya ihtiyacı vardı. Belirli bir oyun felsefesini benimsemeleri gerekiyordu. Teknik direktörümüz Markus Gisdol geldikten sonra bunu oyuncularımıza iletti. Artık oyuncularımız belirli bir oyunu benimsedi. Futbolcularımız sahada skordan bağımsız olarak son dakikaya kadar mücadelesini sürdürüyor. Bu bizim adımıza gayet olumlu sinyaller veriyor. Her maçın kendi içinde hikayesi olduğu için hep aynı oyun felsefesi ile değil, maçın gerektirdiği felsefeyle oynamamız gerekiyor."

Çapa, şehrin takım etrafında birleşmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.