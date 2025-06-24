Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti - Son Dakika
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Spor

Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Yok artık Comolli! Fenerbahçe\'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti
24.06.2025 10:46
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David, yüksek maaş teklifine rağmen Juventus ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 50 milyon euroyu aşan teklifini reddeden David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. Bu transferde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu ve süreci yönettiği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Jonathan David, sarı-lacivertlilerin sunduğu yüksek maaş teklifine rağmen Avrupa'da kalma isteği doğrultusunda rotasını İtalya'ya çevirdi.

ÇUVALLA PARAYI REDDETTİ

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcüye 3 yıllık maaşı, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.

Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

6 MİLYON EUROYA "EVET" DEDİ

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergileyen David'in transferinde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu belirtildi.

Damien Comolli, Fenerbahçe, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Nedim Biçeryen:
    bence doğru yapmış fenere gelse cenabet gibi olur futbol hayatı biter,hayata küser,asosyallleşir ortega gibi hayata küser Washington gibi kalp krizi geçirir enke gibi kendini trenin altına atar veya Alper Potuk gibi körleşir 43 19 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Doğru karar vermiş fenere gelip futbol hayatını bitireceğine daha fazla başarılı olacağı yerde oynaması onun için en doğrusu. 22 7 Yanıtla
  • Tunç Nuh:
    ey beceriksiz yönetim iyi topçular yine kaçıyor.siz daha izlemeye devam edin.başkası alsın gitsin.yazıklar olsun be. 11 4 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Bi tarafta juventus bi tarafta fb .. comolli çok uğraşmamıştır bilgi vermesi yeter .. 8 2 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    iki yorum ikiside fenerbahçe aleyhine yorum yapmış lan size gelir gelmez yok öyle yok böyle barış Alperi satın siz 30 milyon veren varmı alan olmayınca satanı size ne 6 2 Yanıtla
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