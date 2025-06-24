Yok artık Comolli! Fenerbahçe\'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Jonathan David, sarı-lacivertlilerin sunduğu yüksek maaş teklifine rağmen Avrupa'da kalma isteği doğrultusunda rotasını İtalya'ya çevirdi.

ÇUVALLA PARAYI REDDETTİ

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcüye 3 yıllık maaşı, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.

6 MİLYON EUROYA "EVET" DEDİ

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergileyen David'in transferinde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu belirtildi.