Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, yeşil sahada yaptığı kurtarışların ardından antrenmanlarda da kendini konuşturmaya devam ediyor.

AYAĞIYLA İNANILMAZ BASKET

Mert Günok, Siyah-beyazlıların antrenmanında yaklaşık 50 metre mesafeden denediği vuruşla inanılmazı başardı. Antrenmana ara verilen esnada basketbol potasına ayağıyla vuruş yapan Mert, ilk denemesinde başarılı oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ REKORU KIRDI

Bu anlar sosyal medya hesaplarında bol bol paylaşılırken, futbolseverler tarafından günün en çok paylaşılan ve beğenilen gönderilerinden biri olmayı başardı.

RAKAMLARI

Bu sezon Beşiktaş formasını 40 maçta giyen 36 yaşındaki eldiven, kalesinde 44 gol gördü. Mert Günok, 12 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.