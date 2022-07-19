Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si sona erdi

19.07.2022 23:37

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı.

17 Temmuz'da başlayan ve Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden toplam 38 takımın yarıştığı müsabakada dereceye giren takım ve sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek Rafting Parkur alanındaki töreninde yaptığı konuşmada, rafting parkurunun Türkiye'nin en uzun yapay parkuru olduğunu vurgulayarak, yarışmanın sadece 3-4 günlük değil artık yılın her sezonunda yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Yozgat'ta ülkenin dört bir yanından sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Polat, "Hakkarili, Vanlı, Bingöllü, Tuncelili, Rizeli, İstanbullu kardeşlerimi burada görmekten çok memnun oldum. Destekleriyle bu tesisin yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da tesisin 6-7 aylık bir çalışma neticesinde tamamlandığını aktardı.

Dünya ölçekli 940 metrelik uluslararası bir parkuru ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyi 950 metrelik sportif ve 4 bin 500 metrelik turizm parkuruyla halkımızı buluşturuyoruz. 'Sportif turizm' diyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde çalıştığımız sportif turizm de 600 milyar dolarlık dev bir ekonomi var. Bu ekonomi için Fransa, Türkiye ve İtalya arasında kıyasıya bir mücadele var. Bu ekonomik pastadan pay almak için en iyi lokasyondan bir tanesini biz yaptık. İşte Çekerek, işte doğa sporları, işte eğitim kamp merkezi, yürüme yolu, bisiklet yolu, fitnes salonları, sporcu kalma yerleri, konaklama yerleriyle beraber biz bu lokasyonu yaptık. Çekereklilere hayırlı uğurlu olsun"

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ise Dünya Rafting Şampiyonası'nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şampiyonayı problemsiz bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buranın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Memleketimizin gelişmesi, turizm sektörünün öne çıkması için önemli bir parkuru ilçemize kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonra daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı diliyorum."

Dereceye giren takımlar

Şampiyonada, büyük kadınlar kategorisinde, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü birinci, Ataşehir Doğa Sporları ve Sanat Kulübü ikinci, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü (2. takımı) üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde, Antalya Manavgat GSK birinci, Sparta Qazaqstan Rafting Club ikinci, Tanos Rafting Club üçüncü oldu.

Küçük kadınlarda da Rafting Team Verona-F.I.RAFT birinci, Antalya Manavgat GSK ikinci, Sarsala SK üçüncü oldu. Küçük Erkeklerde Köprülü Kanyon DSK birinci, Çaykur SK ikinci, Movimento E Natura-F.I.RAFT üçüncü oldu.

Büyük Karışıkta, Ardeşen Belediyesi SK birinci, Hakkari Doğa Sporları GSK ikinci, Genç GSK üçüncü oldu. Küçük Karışıkta Movimento E Natura-F.I.RAFT birinci, Movimento E Natura-F.I.RAFT (2. takımı) ikinci, Sarsala SK üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

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