Yozgat'ta Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Spor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakalara 40 ilden 120 kulübün 350 sporcusu katıldı.

Müsabakalarda erkekler 55 kiloda Halil Gökdeniz, 60 kiloda Mehmet Yüce, 66 kiloda Mert Kaplan, 73 kiloda Cebrail Bolat, 81 kiloda Umut Özcan Sucu, 90 kiloda Muharrem Alperen Arslan, 100 kiloda Mehmet Emin Demir, +100 kiloda Cihan Ayberk Tiyek birinci oldu.

Kadınlarda 44 kiloda Nesrin Çetin, 48 kiloda Emine İkra Candan, 52 kiloda Ayşenur Özden, 57 kiloda Sümeyye Çekici, 63 kiloda Işıl Sinem Aydın, 70 kiloda Zeynep İnci Çerez, 78 kiloda Merve Yurdakul, 78 üstü kiloda Gizem Coşkun şampiyon oldu.

Madalya töreninde önce konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ta Türkiye Yüzyılı hedefiyle her geçen gün bir hizmeti, bir güzelliği vatandaşla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Özkan, gerek altyapı gerek üstyapı hizmetlerinin yanında sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikleri halkla buluşmayı sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nı Yozgat'ta düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun genç bir federasyon olduğunu anlatarak, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha canlı, daha güzel organizasyonlarla sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz. Biz bu yıl itibariyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak Dünya Güreş Birliğinin de üyesi olduk. Şu anda lisanslı sporcumuz 11 bin 500'ü geçmiş durumda. İki yıllık bir federasyon için oldukça iyi bir rakam. Bu yıl sonu itibariyle bunun 13 bin civarına geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Güreş lisesi kurulması için Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Türkiş, "Burada bir güreş lisesi kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Eğer burada bir güneş lisesi kurulursa hem minder güreşine hem de geleneksel güreşlerimize katkı sağlayacak. Yozgat'ın zaten mayasında olan güreşi daha da etkili hale ve istenilen seviyeye getireceğiz diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Özkan, İbrahim Türkiş ile milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp verdi.