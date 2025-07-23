Yozgatlı İsra, Boks Şampiyonu Olma Yolunda

Yozgatlı sporcu İsra Zişan Çeper, kısa bir süre boks ile ilgilemesine rapmen Alt Minikler Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na 63 ilden toplam 580 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan Çekerekli sporcu İsra Zişan Çeper, 52 kilogram kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

"Hedefim Türkiye şampiyonu olmak"

Kısa süredir bu sporla uğraşmasına rağmen Türkiye derecesi elde eden Çeper, "1 yıldır boks yapıyorum. 14-21 Temmuz tarihinde Tokat'ta düzenlenen Boks Alt Minikler 52 kilogram Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi ve ilçemizi temsil ettim. Türkiye üçüncüsü oldum. Boksu bir yıldır yapmama rağmen Türkiye üçüncüsü oldum. Hedefim inşallah daha çok çalışıp Türkiye şampiyonu olmak. Yozgat'ımızı ve ülkemizi milli takımlara taşıyacağım" dedi. - YOZGAT