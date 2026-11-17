Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda Benfica'yı 78-70 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu yedinci hafta mücadelesinde Yukatel Denizli Basket, konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'yı 78-70 yendi. Üçüncü periyodu 64-52 önde geçen ev sahibi ekip, Ivey'in beş faulle oyundan çıktığı karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Branimir Galic (Hırvatistan), Marius Ciulin (Romanya), Daniel Papaz (Bosna Hersek)
Yukatel Denizli Basket: Ivey 4, Erten Gazi 11, Meeks 13, Egemen Güven 15, Miles 3, Dunn 20, Mustafa Yılmaz, Pecarski 8, Brewer 2, Mahir Ağva 2
Benfica: Okeke 1, Broussard, Crandall 12, Slater 16, Barrett 8, Muhammad 11, Andrade 2, Silva 8, Dziewa 3, Relvao 9
1. Periyot: 19-14
Devre: 30-37
3. Periyot: 64-52
Beş faulle oyundan çıkan: 39.43 Ivey (Yukatel Denizli Basket)
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, G Grubu yedinci hafta maçında ağırladığı Portekiz'in Benfica ekibini 78-70 mağlup etti.
Kaynak: AA
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