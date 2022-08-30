Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Giresunspor 'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ikinci maçını da kazanmasını bildi.

Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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