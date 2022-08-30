Kayserispor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Kayserispor ikinci galibiyetini aldı

30.08.2022 08:34
Kayserispor ikinci galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki ikinci galibiyetini elde etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ikinci maçını da kazanmasını bildi.

Taraftarı önünde Giresunspor'u Onur Bulut, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek'in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 6 puan topladı.

İkinci iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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