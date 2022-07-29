Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yeni sezonda kullanacağı Sarı, Kırmızı ve Siyah formaların fiyatları belli oldu. Kayserispor Store'de satışa sunulan 3 forma da taraftarın ilgi odağı haline geldi. Kayserispor store'da satışa çıkarılan Siyah ve Kırmızı forma 500 TL'den, Sarı forma ise 550 TL'den satışa sunuldu. Farklı ürünlerin de yeraldığı Kayserispor store, özellikle gurbetçilerin büyük ilgisini çekiyor. - KAYSERİ

Çağdaş Atan: 'Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var'

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor formaları satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.