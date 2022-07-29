Kayserispor formaları satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor formaları satışa çıktı

29.07.2022 18:21
Kayserispor formaları satışa çıktı

Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yeni sezonda kullanacağı Sarı, Kırmızı ve Siyah formaların fiyatları belli oldu. Kayserispor Store'de satışa sunulan 3 forma da taraftarın ilgi odağı haline geldi. Kayserispor store'da satışa çıkarılan Siyah ve Kırmızı forma 500 TL'den, Sarı forma ise 550 TL'den satışa sunuldu. Farklı ürünlerin de yeraldığı Kayserispor store, özellikle gurbetçilerin büyük ilgisini çekiyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Çağdaş Atan: 'Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var' Çağdaş Atan: 'Beşiktaş'ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var' Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz Çağdaş Atan: Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz
Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor formaları satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor formaları satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement