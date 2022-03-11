Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82 - Son Dakika

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: German 31 (xxx), Emircan 2 (xx), Altan (xx), Lomazs 22 (xxx), Hakan 5 (xx), Hollowell 2 (xx), Upson (xx), Sestina 14 (xx), Yiğitcan (x)FENERBAHÇE BEKO: Melih 14 (xxx), İsmet 3 (xx), Floyd 9 (xx), Guduric 12 (xxx), Booker 12 (xxx), de Colo 19 (xxx), Şehmus (xx), Polonara 7 (xx), Metecan 6 (xx)1'İNCİ PERİYOT: 19-23DEVRE: 35-443'ÜNCÜ PERİYOT: 51-72ING Basketbol Süper Ligi 'nde üst üste iki galibiyetle alt sıralardan uzaklaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde lider Fenerbahçe Beko'ya 76-82 yenildi.Ligde tarihinin ilk sezonunu geçiren Denizli temsilcisi, THY Euroleague'in güçlü takımlarından yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlamanın heyecanını yaşarken, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu tıklım tıklım doldu. Denizlili taraftarlar takıma maç boyunca büyük destek oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta German, Lomazs ve Hakan'la üst üste 3 sayılık basketler bulan Merkezefendi, skoru 17-10 yapıp 7 sayı farkla öne geçti. Mola dönüşü Guduric, Polonara, Booker ve de Colo'yla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, farkı kısa sürede kapatıp ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip soyunma odasına önde girdi: 35-44. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korudu. Rakibi karşısında farkı açan saı-lacivertliler finale 72-51 avantajla başladı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Denizli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı bildi.

- Denizli