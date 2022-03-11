Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82 - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82

11.03.2022 22:02
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: German 31 (xxx), Emircan 2 (xx), Altan (xx), Lomazs 22 (xxx), Hakan 5 (xx), Hollowell 2 (xx), Upson (xx), Sestina 14 (xx), Yiğitcan...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: German 31 (xxx), Emircan 2 (xx), Altan (xx), Lomazs 22 (xxx), Hakan 5 (xx), Hollowell 2 (xx), Upson (xx), Sestina 14 (xx), Yiğitcan (x)FENERBAHÇE BEKO: Melih 14 (xxx), İsmet 3 (xx), Floyd 9 (xx), Guduric 12 (xxx), Booker 12 (xxx), de Colo 19 (xxx), Şehmus (xx), Polonara 7 (xx), Metecan 6 (xx)1'İNCİ PERİYOT: 19-23DEVRE: 35-443'ÜNCÜ PERİYOT: 51-72ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetle alt sıralardan uzaklaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde lider Fenerbahçe Beko'ya 76-82 yenildi.Ligde tarihinin ilk sezonunu geçiren Denizli temsilcisi, THY Euroleague'in güçlü takımlarından yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlamanın heyecanını yaşarken, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu tıklım tıklım doldu. Denizlili taraftarlar takıma maç boyunca büyük destek oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta German, Lomazs ve Hakan'la üst üste 3 sayılık basketler bulan Merkezefendi, skoru 17-10 yapıp 7 sayı farkla öne geçti. Mola dönüşü Guduric, Polonara, Booker ve de Colo'yla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, farkı kısa sürede kapatıp ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip soyunma odasına önde girdi: 35-44. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korudu. Rakibi karşısında farkı açan saı-lacivertliler finale 72-51 avantajla başladı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Denizli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı bildi.


- Denizli
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82
YORUMLAR
500
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi

Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Merkezefendi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82 - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:41 Başkentte toplu taşıma ücretlerine zam geldi! Tam biniş ücreti 6,5 lira oldu
20:34 Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
19:48 ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı! Ticari ilişkiler durduruldu
19:43 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 22:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement