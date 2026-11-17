Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamu kurumları arasında düzenlenen "Birlik Kupası 2026 Voleybol Turnuvası"nda İlçe Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, kaymakamlık himayesinde organize edilen turnuvaya kamu kurumlarının oluşturduğu takımlar katıldı. Turnuvanın final müsabakasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eğitim Spor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden İlçe Emniyet Müdürlüğü, turnuvayı birinci tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, şampiyon olan İlçe Emniyet Müdürlüğü takımına kupasını verdi.

Turnuvada ikinciliği elde eden Eğitim Spor'a kupa ve madalyaları, üçüncü sırada yer alan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu takımının sporcularına ise madalyaları takdim edildi.

Kaymakam Hülür, dereceye giren takımları kutlayarak, organizasyona katılan ve mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti.