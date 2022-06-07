Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" - Son Dakika
Üye Girişi

Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

07.06.2022 00:57
Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Yunus Akgün, Uluslar C Ligi ikinci karşılaşması olan Litvanya maçının tehlikeli olacağını vurgulayarak, "Şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Yunus Akgün, Uluslar C Ligi ikinci karşılaşması olan Litvanya maçının tehlikeli olacağını vurgulayarak, "Şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci müsabakasında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Yunus Akgün basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu tarz maçların tehlikeli olduğuna dikkat çeken genç oyuncu, "A Milli Takım forması giymek çocukluk hayalimdi, bunu başardığım için çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlk maç heyecanlıydı ama sahada ağabeylerim her zaman bana yardımcı oluyor. İlk asistimi yaptım. Tabi bu inşallah son olmaz. Her zaman milli forma ile savaşmak istiyorum. İnşallah milli forma altında goller ve asistler yapmak nasip olur. Bizim için rakip fark etmiyor. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Favori olarak görünsek de böyle maçlar tehlikeli maçlar. İlk maçta da böyle oldu, ancak ilk golü bulduğumuzda çok daha farklı bir maç oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

"Ay-yıldızlı forma altında herkes elinden geleni yapacaktır"

A Milli Takım'da kanat oyuncularının forma rekabeti ile ilgili görüşlerini aktaran Akgün, "Sağ kanatta çocukluktan beri izlediğim Cengiz ağabey var. O çok formda, müthiş bir sezon geçiriyor. Sol kanatta yakın arkadaşım Kerem var. O da çok güzel bir sezon geçirdi. Burada oyuncu fark etmiyor, sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapıyor. Çünkü bu Ay-yıldızlı forma herkes elinden geleni yapacaktır. Ben de şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Stefan Kuntz: 'Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz' Stefan Kuntz: 'Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz' A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Yunus Akgün, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün: 'Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement