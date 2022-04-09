Yunus Emre Başar: "Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum" - Son Dakika
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Yunus Emre Başar: "Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum"

09.04.2022 11:32

- Yunus Emre Başar: "Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum" Milli güreşçilerin hedefi, Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya ile milli takımlar düzeyinde rekor kıran güreşçiler, Dünya...

- Yunus Emre Başar: "Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum"

Milli güreşçilerin hedefi, Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek

İSTANBUL - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya ile milli takımlar düzeyinde rekor kıran güreşçiler, Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 77 kiloda gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar, Eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlanarak altın madalya ile dönmeyi istediklerini ifade etti. Geçen sene düzenlenen finallerde de 2. olduğunu hatırlatan Yunus Emre Başar, "Bu sene Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na iyi hazırlanarak gittik. Şampiyon olmak ve umuduyla gitmiştik ama maalesef yine 2. oldum. Final maçında Ermeni rakibime 4-3 kaybettim. Çok üzüldüm ama nasibimizde bu varmış. Şimdi önümüzde Eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum"

Güreşe olan ilginin arttığını belirten Başar, "Güreş, bizde ata sporu. Her ailede amcalar, dedeler bu sporu yaptığı için diğer kuşağa geçiyor. Bu sporun şimdi daha çok yaygın olduğunu düşünüyorum çünkü son şampiyonada Türkiye takım halinde grekoromen stilde 2. oldu. Serbest stilde de aynı şekilde 2. olurken, kadınlarda takım halinde şampiyon oldu. Görüyoruz ki güreş daha iyiye gitmeye başladı. Şimdi ki jenerasyon daha iyi, kulüplerimiz daha iyi çalıştırıyor. Burada başarılı bir gelecek görüyorum" şeklinde konuştu.

Burhan Akbudak: "Dünya Şampiyonu olarak ülkeme dönmek istiyorum"

Avrupa Şampiyonası'nda 82 kiloda bronz madalya kazanan Burhan Akbudak, büyük bir hazırlık süreci sonunda Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktıklarını söylerken, "Hedeflerim doğrultusunda bütün maçlara giderken şampiyon olarak gitmek ama bronz madalya ile döndüm. Ülkemin bayrağını göndere çektirdim. Buruk da olsa milletimize sevinç yaşatabildik diye umuyorum. 2018 yılında benim için mutluluk veren şey şu; 2018'de 16 madalya çıktı. Bu şampiyonada 17 madalya ile milli takımlar düzeyinde rekor kırdık. Bu da benim madalyam ile oldu, son madalyayı ben aldım. Bu benim için gurur veren bir olay oldu. Geçen yıl Büyükler Dünya 2.'si oldum. Orada da tek final yapan sporcuydum. Ufak bir talihsizlikle finalde kaybettim. Geçmişte yaşadığım talihsizlikleri alışkanlık haline getirmek istemiyorum. İnşallah orada Dünya Şampiyonu olarak ülkeme dönmek istiyorum" ifadelerin kullandı.

Ahmet Uyar: "Hedefimiz 2024 Olimpiyatları"

63 kiloda bronz madalya kazanan sporcu Ahmet Uyar ise, Dünya Şampiyonası için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Madalyasız dönmedik, tabii bunun için de çok çalıştık. Altın madalyaya yakındık, olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yaptığımıza da inanıyoruz. Dünya Şampiyonası için daha çok çalışacağız. Bu kulübe de altın madalya getireceğiz. Hedefimiz 2024 Olimpiyatları, onun için elimizden geleni yapacağız."

Yunus Emre Başar: Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum
Yunus Emre Başar: Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum
Yunus Emre Başar: Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum
Yunus Emre Başar: Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum
Yunus Emre Başar: Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunus Emre Başar: 'Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum' - Son Dakika


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