Yunusemre Belediye Başkanı Seyitlililere Halı Saha Müjdesi Verdi

Spor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitlili gençlere verdiği halı saha sözünü tutuyor. Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Balaban, iyiliksever bir kuruluş katkısıyla yapılacak modern spor tesisini kısa sürede tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları sırasında Seyitlili gençlere verdiği halı saha ve spor tesisi sözünü yerine getirmeye hazırlanan Başkan Balaban bölgede incelemede bulundu. Başkan Semih Balaban'a Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti. Başkan Balaban projenin yapılacağı alanda inceleme öncesi mahalle sakinleriyle biraraya gelerek taleplerini dinledi. Ardından spor tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Balaban, tesisin iyiliksever bir kuruluş tarafından yapılacağını belirterek, proje için protokol imzaladıklarını, spor tesisinin yakındaki kırsal mahallelere de hizmet vereceğini söyledi.

Çalışmalar kısa sürede başlanacak

Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallelere ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyaretlerimiz sırasında verdiğimiz sözleri de iyiliksever kuruluşlarımız tarafından tek tek gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak Seyitli Mahallemizi gezdik. Buraya iyilikseverlerimizle birlikte oraya güzel bir halı saha ve sosyal tesis yapacağız. Seyitlili vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Proje için protokolümüzü imzaladık. Kısa süre içerisinde de yapımına başlayacağız" diye konuştu. - MANİSA