Yunusemre Belediyesi\'nden Kadınlara Yüzme Kursu

Spor

Yunusemre Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan yüzme kursunun yeni sezondaki ilk heyecanı 17 Eylül Salı günü başlıyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen kadınlara özel yüzme kursunun yeni sezon kayıtları tüm hızıyla devam ediyor. Yunusemre Belediyespor koordinesinde 17 Eylül Salı günü başlayacak kurslar öncesi geri sayım başladı. Kurslara kayıt olan kadınlar, salı ve perşembe günleri birer saat kurs görecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Güneş, kayıtlara yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Kursların 14.00-15.00 saatlerinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Kapalı Havuzu'nda gerçekleşeceğinin altını çizen Güneş, "Yüzme kurslarımız ile kadınlarımızın zinde, kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu yıl çok keyifli, eğlenceli, güzel bir sezon olacak. Kursa kayıt olmak isteyenler, detaylı bilgiye 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezi'nden ulaşabilirler. 18 yaş ve üzeri tüm kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu. Güneş ayrıca kız-erkek çocuklara yönelik düzenledikleri Kış Spor Okulu yüzme kursu kayıtlarının da Yunusemre Belediyesi'nde devam ettiğini kaydetti. - MANİSA