Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Uluslararası Turnuvada Madalyaları Topladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Uluslararası Turnuvada Madalyaları Topladı

Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Uluslararası Turnuvada Madalyaları Topladı

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, İstanbul'da düzenlenen Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda madalyaları topladı. Elif Ada Ceylan ve Irmak Denktaş altın madalya kazandı.

16.07.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, İstanbul'da düzenlenen Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Mavi-Beyazlı sporcular, yoğun katılımın olduğu organizasyonda madalyaları toplayarak Türkiye'nin gururu oldu. Müsabakalarda Elif Ada Ceylan ve Irmak Denktaş 11 yaş çift kızlarda altın madalya kazanırken, Elif Ada Ceylan tek kızlarda gümüş, Irmak Denktaş da tek kızlarda bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel de turnuvada U11 Yaş Milli Takım Antrenörü olarak yer almanın onurunu yaşadı. Badmintonda Türkiye Şampiyonası'ndaki başarıları Youth Open 2024'e de yansıttıklarının altını çizen Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, "İki hafta önce aynı ekiple Çorum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye 2.si olarak şehrimizi gururlandırmıştık. Şimdi de uluslararası turnuvada madalyalar kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Badmintonda iyi bir altyapımız var. Çocuklarımız çalışıp gelişti ve milli takım seviyesine kadar geldi. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Elif Ada, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

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