Yunusemre Belediyespor Özpolat\'ı kadrosuna kattı

Kadınlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, yeni sezonun ilk dış transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bayraklı Belediyespor forması giyen 2007 doğumlu libero Ecem Hatun Özpolat'ı renklerine bağladı.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İç transferde Rengin Nuhoğlu ve Esennur Atay ile sözleşme yenileyen kırmızı-beyazlı ekip, ilk dış transferini ise genç libero Ecem Hatun Özpolat ile gerçekleştirdi. Geçen sezon Bayraklı Belediyespor'da başarılı bir sezon geçiren 2007 doğumlu voleybolcu, Altınordu, Mavişehir ve Narlıdere Belediyespor altyapı takımlarında da görev yaptı. İmza töreninde konuşan Ecem Hatun Özpolat, Yunusemre Belediyespor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bana duyulan güvene sahada en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek ve kulübümüzün hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise genç ve gelecek vadeden oyunculara önem verdiklerini vurgulayarak, "Yeni sezon öncesinde kadromuzu planlı ve titiz bir şekilde oluşturuyoruz. Ecem Hatun Özpolat, gelişime açık ve potansiyeli yüksek bir sporcu. Takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Transferin hem kulübümüz hem de Ecem için hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA