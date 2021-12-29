Yunusemre Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak'ta başlayacak

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi'nin ikinci yarı hazırlıklarına önümüzdeki hafta başında başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Bolvadin beraberliğinin ardından izne ayrılan Mavi Beyazlılar, 30-31 Ocak 2022 yılında start alacak olan ikinci yarı müsabakaları öncesi yaklaşık bir aylık yoğun çalışma temposundan geçecek. Yunusemre Belediyespor, ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, rakip ağlara 11 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Topladığı 13 puanla 6. sırada yer alan Mavi Beyazlılar, ikinci yarıda seri galibiyetler alarak zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Umutlarını yeşertmek isteyen Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında Hacırahmanlıspor (Saruhanlı FK) takımını Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde konuk edecek. - MANİSA