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Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı - Son Dakika

Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı

10.11.2021 14:39
Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı

Yunusemre Belediyespor, kız çocuklarına basketbolu sevdirmek ve milli takımlara sporcu yetiştirmek amacıyla basketbol okulu açtı.

Yunusemre Belediyespor, kız çocuklarına basketbolu sevdirmek ve milli takımlara sporcu yetiştirmek amacıyla basketbol okulu açtı.

Sporun birçok dalında faaliyetlerini sürdüren Yunusemre Belediyespor'da ilk kez kız basketbol okulu açıldı. Altyapıya önem veren mavi-beyazlılar, çalışmalarına Antrenörler Yusuf Eryoldaş ve Ulaş Öner gözetiminde başladı. Minik basketbolcuların ilk antrenmanını Yunusemre Belediyespor Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater ziyaret etti. Basketbol okulunun Manisa ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Onater, kayıtların Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde devam ettiğini belirterek, basketbola ilgi duyan tüm kız çocuklarını kurslara davet etti. Başantrenör Yusuf Eryoldaş ise geleceğin basketbolcularını Yunusemre'den yetiştireceklerini ifade ederek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. Eryoldaş, basketbol okuluna ilk günde gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Kızlarımızın basketbola ilgi duymaları bizleri mutlu ediyor. Kurslarımız hafta sonu olacak. Velilerimizin çocuklarını basketbola yönlendirmelerini bekliyoruz. Altyapıda temel eğitimi süratle alarak resmi müsabakalarda boy göstermek istiyoruz. Ana hedefimiz ay yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı
Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı
Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı
Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı
Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı
Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı

Yunusemre, basketbol, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre'de kız basketbol okulu açıldı - Son Dakika Spor


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