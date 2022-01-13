Yunusemre'den minik kramponlar için yarıyıl turnuvası

Yunusemre Belediyespor, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 'Altyapı Futbol Turnuvası' düzenliyor.

Altyapıya önem veren Yunusemre Belediyespor, çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri amacıyla Altyapı Futbol Turnuvası organize ediyor. 24 - 28 Ocak tarihleri arasında 14.00 - 16.00 saatlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde düzenlenecek turnuvaya, 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu sporculardan oluşan kulüpler katılabilecek.

Turnuva ile ilgili hazırlıkların son hızla sürdüğünü belirten Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, şenlik havasında geçmesi planlanan organizasyona yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Minik futbolcuların yarıyıl tatilinde futbol keyfini doyasıya yaşamaları için turnuvayı tertip ettiklerini kaydeden Sarıoğlu, "Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımızı kaynaştırmak ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunmak istiyoruz. Bu turnuvayla katılımcı takımlarımız arasında da birlik ve beraberliği artırmak amacındayız. Her takımın şampiyon olacağı bir turnuva olacak. Tüm futbolseverleri turnuvamıza davet ediyoruz." dedi. - MANİSA