Yunusemre'nin güreşçi kardeşleri Kerem Kamal'ı örnek alıyor

Yunusemre Belediyespor'un minik güreşçilerinden Hakim Beytullah Kalay ve Muhammed Ali Kalay kardeşler, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Manisalı güreşçi Kerem Kamal'ı örnek alıyor.

Yunusemre Belediyespor'da altyapıdan keşfedilen yeni güreşçiler şimdiden sivrilmeye başladı. Minderde büyük başarılara odaklanan mavi beyazlılar, yetenekleriyle dikkat çeken iki kardeşi Türk güreşine kazandırmaya hazırlanıyor. 2011 doğumlu Hakim Beytullah Kalay ile 2013 doğumlu Muhammed Ali Kalay, bu yıl katılacakları resmi müsabakalardan madalya kazanmayı hedefliyor. İki kardeş de Dünya ve Avrupa Şampiyonu olarak gururumuz olan, son olarak Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Manisalı güreşçi Kerem Kamal gibi başarılı olmak istediklerini söyledi. "Kerem ağabeyimizin izinden gidiyoruz" diyen iki kardeş, "Onun gibi çok disiplinli çalışarak tarihi başarıları ülkemize kazandırmayı istiyor ve hayal ediyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyespor Antrenörleri Ömer Rona ve Murat Bozkurt da iki kardeşin Kerem Kamal gibi çok yetenekli olduğunu ifade ederek, yapılacak sistemli çalışmalarla hedefe ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti. - MANİSA