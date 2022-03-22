Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü - Son Dakika
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Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü

22.03.2022 13:17
Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü

Yunusemre Belediyespor'un yıldız judocuları, Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda üç madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un yıldız judocuları, Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda üç madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor judoda madalya geleneğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ümitler ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri elde ederek, milli takıma 8 sporcu gönderen mavi-beyazlılar, yıldızlar kategorisinde de üç madalya elde etti. 18-20 Mart tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yunusemreli sporculardan Emin Levent Yelkenci 55 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, 48 kiloda Sıla Kırcı, 52 kiloda Kübra Kahya Türkiye 3'üncüsü oldu. Manisa'ya üç madalya daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Sporcularımız çok iyi yolda. Gururluyuz. Bizlere bu yolda destek veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü
Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü

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Yunusemre, Türkiye, Yozgat, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemreli yıldız judocular Yozgat'tan 3 madalya ile döndü - Son Dakika
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