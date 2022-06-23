Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

23.06.2022 14:16
Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Yüreğir Belediyesinin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı.

Yüreğir Belediyesinin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı. Futboldan Badminton'a kadar 16 farklı branşta düzenlenen spor okullarına bu yıl 6 bin 152 çocuk kayıt yaptırdı.

Yüreğir Belediyesinin çocukları çevrenin zararlı etkilerinden uzak tutmak, yaz boyunca verimli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle başladı.

Futbol, basketbol, voleybol, badminton, wushu, yüzme, satranç, güreş, muay thai, dart, tenis, masa tenisi, tekvando, karate, pilates ve jimnastikten oluşan 16 branştaki kurslarda eğitim alacak sporculardan başarı gösterenler Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nün alt yapı takımlarında yer alacak.

Bu yıl 6 bin 152 çocuğun kayıt yaptırdığı kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapacak. Spor kursları Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu ve Akdeniz Spor Salonu başta olmak üzere ilçe geneli 47 merkezde verilecek.

Yaz Spor Okullarının açılışına katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, minik sporcularla yakından ilgilendi. Çocukların yaz spor okuluna gösterdikleri ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir'de spor kurslarımız yıl boyu kesintisiz devam ediyor. Bunun yanı sıra çocuklarımızın keyifli bir yaz geçirmelerini sağlamak, onlara sporu sevdirmek ve yeteneklerini geliştirmeleri için yaz spor okullarımızı başlatıyoruz. Formadan spor malzemesine kadar bütün ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. İnşallah burada eğitim alan çocuklarımız ilerde ülkemize hizmet edecek büyük sporcular olacaklar. Bize emanet edilen yavrularımıza gözümüz gibi bakacağız. Çocuklarımıza harika bir yaz tatili diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ertuğrul Gazi, Yüreğir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika

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