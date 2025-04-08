Yusuf Dikeç'ten Genç Atıcılara Destek - Son Dakika
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Yusuf Dikeç'ten Genç Atıcılara Destek

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Milli atıcı Yusuf Dikeç, Mersin'de genç sporculara hediyeler dağıttı ve atıcılıkta geleceğe umut verdi.

08.04.2025 15:05
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- Milli atıcı Yusuf Dikeç, genç sporculara hediyeler dağıttı

MERSİN - Mersin'de devam eden Atıcılık Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, genç sporculara hediyeler dağıttı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun koordinesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Yusuf Dikeç- Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde sürüyor. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek disiplinlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ilden 408 sporcu katıldı. Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yer aldı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç'le birlikte kendi adını taşıyan Atıcılık Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Dikeç ve beraberindekiler, sponsorların desteğiyle sporculara hediyeler verdi.

Atıcılık sporuna destek verenlere teşekkür eden Dikeç, en büyük yatırımın, gençlere yapılan yatırım olduğunu söyledi. Dikeç, "Türkiye'de artık atıcılık diye bir spor da vardır. Ben inanıyorum 2028'deki Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na tam kadro gideceğiz ve orada çok başarılar elde ederek, madalyalar alacağız. Gençlerimizden 15'i Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girdi. Bunlardan 5'i milli sporcu oldu. 2028'e kadar bu sayı giderek artacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'ten Genç Atıcılara Destek - Son Dakika

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