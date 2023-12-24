- Yusuf Şimşek: "Oyuncularımı alnından öpüyorum"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Ankara Keçiörengücü galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Futboldan daha çok ülkemizin başı sağ olsun. 12 şehit verdik. 12 tane yavrumuzu verdik. Allah'ım daha büyüklerinden korusun. Bunu yapanların da Allah bin belasını versin" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece oyuncu kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. 12 gün oldu ben buraya geleli. 12 günde inanılmaz derecede isteyen arzulayan, kazanmak isteyen, bırakmayan ve kazanan 2 haftadır özellikle hem Adana maçı hem de bu maç. Kaybettiğimiz Boluspor maçında da verdiğimiz bir pozisyonda mağlup olduk. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsinin alınlarından öpüyorum. Oynayan, oynamayan, kadroya giren, girmeyen tesiste çalışan personelimizi tebrik ediyorum. Onlar da bizi inanılmaz derecede motive ediyorlar. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Malzemecimizi, masörümüzü, başkanımızı, yönetimimizi ve büyük Altay'a galibiyeti armağan ediyoruz. Şimdi devre arası var. İnşallah ikinci yarıda bu ateşi devam ettiririz diye düşünüyorum. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Tekrar tekrar ülkemizin başı sağ olsun" dedi.