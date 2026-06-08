Yusuf Tural U-15 Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika
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Yusuf Tural U-15 Milli Takım Kampı'na Davet Edildi

Yusuf Tural U-15 Milli Takım Kampı\'na Davet Edildi
08.06.2026 10:23
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Elazığlı genç yetenek Yusuf Tural, U-15 Erkek Milli Takım Kampı'na davet edilerek gurur kaynağı oldu.

U-15 Erkek Milli Takım Kampı'na Elazığ'dan genç yetenek Yusuf Tural davet edildi.

Türk hentbolunun geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin bir araya geleceği U-15 Erkek Milli Takım Kampı'na Elazığ'dan davet geldi. 14-17 Haziran tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek olan U-15 Erkek Milli Takım Kampı'na, sporcusu Yusuf Tural davet edildi. Gösterdiği performans, disiplini ve gelişimiyle dikkat çeken Yusuf Tural'ın milli takım kampına çağrılması, hem kulübü hem de Elazığ spor camiası adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimiz sporcularının ulusal düzeyde elde ettiği her başarıyı büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyoruz. U-15 Erkek Milli Takım Kampı'na davet edilen sporcumuz Yusuf Tural'ı, ailesini, kulübünü ve antrenörleri Yunus Altuner ile Turgay Aydıngöz'ü tebrik ediyor; milli takım kamp sürecinde ve spor yaşamının bundan sonraki aşamalarında üstün başarılar diliyoruz. Elazığ'ın spor altyapısından yetişen sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Tural U-15 Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika

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