Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı

05.03.2022 21:40
Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi.

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi.

VEB Arena'da oynanan 20. hafta maçında CSKA Moskova, Nizhny'yi ağırladı.

Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 90+6. dakikasında bulduğu golle CSKA Moskova'yı galibiyete taşıdı. Milli futbolcu, ligde çıktığı iki maçta iki gol kaydetti.

Nizhny'de Akos Kecskes, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 36 puana ulaşan CSKA Moskova, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Nizhny ise 22 puanla 10. basamakta yer aldı.

YORUMLAR
500
Yusuf Yazıcı'nın uzatmalardaki golü galibiyeti getirdi Yusuf Yazıcı'nın uzatmalardaki golü galibiyeti getirdi Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu

Yusuf Yazıcı, Premier Lig, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:48 Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
19:37 Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 21:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement