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Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi

Fransa Kupası son 64 turunda Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Golden Lion'ı 12-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Lille'nin kulüp tarihindeki en farklı galibiyeti oldu.

Yusuf Yazıcı\'nın 2 gol attığı maçta Lille, Golden Lion\'ı 12-0 yendi
06.01.2024 - 20:11,
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Fransa Kupası son 64 turunda milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın iki gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede Lille, amatör ligde yer alan Martinik temsilcisi Golden Lion'ı ağırladı.

Yusuf Yazıcı 11 ve 45, Jonathan David 25, 36, 75, Edon Zhegrova 33, 41, 42, Tiago Santos 57, Hakon Haraldsson 64 (penaltıdan) ve 78, Amine Messoussa 89. dakikada attığı gollerle takımını 12 farklı galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla son 32 turuna kalan Lille, kulüp tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lille, Golden Lion'ı 12-0 yendi - Son Dakika
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