Yusuf Yazıcı: "Portekiz'e odaklandık" - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı: "Portekiz'e odaklandık"

22.03.2022 03:44
Yusuf Yazıcı: "Portekiz'e odaklandık"

- Yusuf Yazıcı: "Portekiz'e odaklandık" A Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı: "Halkımızı sevindirmek istiyoruz" A Milli Takım'ın CSKA Moskova'da forma giyen yıldızı Yusuf Yazıcı, Portekiz'deki ilk antrenman öncesinde konuştu.

- Yusuf Yazıcı: " Portekiz'e odaklandık"

A Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı:

"Halkımızı sevindirmek istiyoruz"

PORTO - A Milli Takım'ın CSKA Moskova'da forma giyen yıldızı Yusuf Yazıcı, Portekiz'deki ilk antrenman öncesinde konuştu. Portekiz'e odaklandıklarını ve galip gelmek istediklerini söyleyen Yusuf, Dünya Kupası'na kalarak Türk milletini sevindirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bugün Portekiz'de ilk antrenmanını yaparken, CSKA Moskova forması giyen yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takıma odaklanmak gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Yazıcı, "Artık CSKA Moskova'yı konuşmayalım, odaklanacağımız tek konu Portekiz. Takımdaki bütün oyuncular çok formda. Umarım kalitemizi de bu potansiyelimizi de sahaya yansıtırız" dedi. Portekiz'in özel oyunculara sahip olduğunu da söyleyen başarılı oyuncu, "Portekiz ekol bir milli takım. Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye'yiz ve elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıtırsak gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Halkımızı sevindirmek istiyoruz"

Kağıt üzerinde favori göründüğün zaman bunun ters tepebildiğini ve Portekiz'in baskı altında kalabileceğini de söyleyen Yusuf Yazıcı, "Bazen böyle kağıt üzerinde güçlü olduğun zaman, bazı maçlarda tökezleyebiliyorsun" dedi. Dünya Kupası'na odaklandıklarını da söyleyen Yusuf, "Dünya Kupası'na katılma ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimizi yapamadık. Kötü bir turnuva geçti bizim için ve halkımızı üzdük. Umarım en iyi şekilde oynarız ve milletimizi sevindiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Yusuf Yazıcı, Milli Takım, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı: 'Portekiz'e odaklandık' - Son Dakika


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