Zafer Bayramı Kupası heyecanı Çatalca Magical Club'da başlıyor

Zafer Bayramı Kupası heyecanı Çatalca Magical Club'da başlıyor
21.08.2025 13:10
Zafer Bayramı Kupası heyecanı Çatalca Magical Club'da başlıyor
29 – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Zafer Bayramı Kupası, binicilik tutkunlarına unutulmaz anılar yaşatacak. Çatalca Magical Club'da düzenlenecek olan bu özel etkinlikte, profesyonel biniciler ve minik sporcular bir araya gelecek. Üstelik seyirci girişi tamamen ücretsiz olan bu etkinlik, sporun heyecanını ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşama fırsatı sunuyor.

Zafer Bayramı Kupası heyecanı Magical Club Çatalca'da başlıyor.29 – 31 Ağustos tarihleri arasında Çatalca Magical Club binicilik tutkusunu, sporun heyecanını ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşatmayı hedefliyor.

3 GÜN BOYUNCA SEYİRCİ GİRİŞİ ÜCRETSİZ

Yapılacak olan etkinlikte profesyonel biniciler, minik sporcular ve unutulmaz anlarla dolu 3 gün yarışseverleri bekliyor. Etkinliklerin yapılacağı 3 gün boyunca seyirci girişi tamamen ücretsiz.

Spor

Spor

