Zafer Bayramı Kupası heyecanı Çatalca Magical Club\'da başlıyor

Zafer Bayramı Kupası heyecanı Magical Club Çatalca'da başlıyor.29 – 31 Ağustos tarihleri arasında Çatalca Magical Club binicilik tutkusunu, sporun heyecanını ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşatmayı hedefliyor.

3 GÜN BOYUNCA SEYİRCİ GİRİŞİ ÜCRETSİZ

Yapılacak olan etkinlikte profesyonel biniciler, minik sporcular ve unutulmaz anlarla dolu 3 gün yarışseverleri bekliyor. Etkinliklerin yapılacağı 3 gün boyunca seyirci girişi tamamen ücretsiz.