Zafer Kupası Yat Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Zafer Kupası Yat Yarışları Tamamlandı

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Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın Zafer Kupası, 58 takımın katılımıyla başarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, 58 takım ve 600'den fazla sporcunun katılımıyla Çırağan Sarayı önünden start aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mirasına saygı niteliği taşıyan özel etapta yelkenler, yarışın başlamasıyla İstanbul Boğazı'nın zorlu rüzgarlarına karşı açıldı. 600'den fazla sporcu, Arnavutköy'de biten yarışta rüzgara karşı strateji ve taktiklerin öne çıktığı bir mücadele verdi.

Zafer Kupası'nı Selim Kakış yönetimindeki "Zacapa" teknesi kazandı. Oğuz Ayan yönetimindeki "Angel's Of CMC Holding" takımı ikinciliği elde ederken, Levent Peynirci yönetimindeki "Enka" ekibi de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

???????İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir organizasyonu yaptıkları için çok gururlu olduğunu belirterek, "600'ü aşkın sporcumuzun bayrağımızla süslenmiş yelkenlilerle verdiği bu mücadele, şanlı tarihimize ve zaferimizin mirasına yakışır bir görsel şölen sundu. Sadece bir spor müsabakası yapmadık. Geçmişimize olan minnetimizin bir göstergesi olan bu dev organizasyona katkı sunan tüm kurumlarımıza ve sahilleri doldurarak bu coşkuyu bizimle paylaşan İstanbullulara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Spor, Son Dakika

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