Zehra Güneş, VakıfBank ile sezona kupayla başlamayı motivasyon olarak değerlendirdi

VakıfBank Voleybol Takımı'nın kaptanı Zehra Güneş, sarı-siyahlı takımla 2026-2027 sezonunu kupayla açtıkları için mutlu olduğunu ve gelecek turnuvalarda da kupayı hedeflediklerini söyledi.

Zehra, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yaz A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda altın madayla kazanan Zehra, yazın kendisi için inanılmaz geçtiğini belirterek, "Bu yaz için hem duygu olarak hem de sahada yaptıklarımız olarak söylenecek çok şey var. Takımla birlikte tarih yazmak benim için çok gurur verici bir şey. Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak, uluslararası turnuvalardan altınla ayrılmak ve evimizde bunu kutlayabilmek benim için çok özeldi. Çok güzel geçti. Umarım sezon da böyle devam eder. Bu yüzden emeği olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli orta oyuncu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna geçen senenin motivasyonu ve bu sene başaracaklarının hedefiyle heyecanlı ve mutlu başladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bir kaptan olarak geçen senenin artlarını ve eksilerini yanıma alarak bu sene neyi daha iyi yapabilirim sorusuyla başladım. Çok üst düzey bir ligde oynuyoruz ve üst düzey takım arkadaşlarım var. Rakiplerimiz de çok üst düzey. Bu benim daha iyi oynamamı sağlıyor. Performansıma daha iyi şeyler katmamı sağlıyor. Her zaman aklımda neyi daha iyi yapabilirim sorusu oluyor. Çok güzel başladık. Kupayla başlamak büyük bir motivasyon. Hedeflerimizden birini tamamladığımız için mutluyum. Formda hissediyorum, takımı enerjisi de çok güzel. Hazırlıklara devam ediyoruz. Daha her şeyin çok başındayız. Umarım sonunda da hep birlikte başarılarımızı kutlayabiliriz."

"Dünya Kulüpler Şampiyonası için çok heyecanlıyım"

Zehra Güneş, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde 8-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Önlerinde uzun bir sezon ve zorlu maçlar olduğunu anlatan tecrübeli voleybolcu, şunları söyledi:

"Önümüzde beş ayrı kupa var. Hep aldığım soru nasıl motive oluyorsunuz ve nasıl aynı şekilde kalıyorsunuz oluyor. VakıfBank'ın en iyi özelliklerinden biri nerede nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım olması ve takım halinde hareket edebilmemiz. Teknik ekibimiz de bence bunu çok iyi organize ediyor. Bu yüzden üzerimize düşen yüzde 100'ümüzü vermek oluyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası için çok heyecanlıyım. Bu sezon da adım adım, önümüzde ne varsa ona odaklanarak ve kaptan olarak yüzde 100'ümü vererek devam etmeye odaklanıyorum. Önümüzde Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Birkaç sezondur orada bulunamamıştım, o yüzden hiç gitmemişim gibi hissediyorum. Çok heyecanlıyım, orası da çok farklı bir podyum ve çok farklı bir turnuva. Umarım orada da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebiliriz."

Zehra, yeni transferlerle birlikte takımda güzel bir uyum olduğunu vurgulayarak, "Bu takıma kim gelirse gelsin, bu forma için emek vermiş insanlar olarak ne yapmamız gerektiğini konuşmadan anlayabiliyoruz. Her şey güzel gidiyor. Hep söylüyorum, böyle bir takımın kaptanı olduğum için çok mutluyum. Yüksek tempolu ve heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar bizim itici gücümüz. Biz nerede olursak olalım desteklerini esirgemeyen, sayı almamıza katkıda bulunan bütün taraftarlarımıza önceki sezonlar için çok teşekkür ediyorum. Bu sezon da onlara çok ihtiyacımız var ve onları çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.