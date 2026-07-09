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Zehra Orhan’dan Bronz Madalya

Zehra Orhan’dan Bronz Madalya
09.07.2026 17:17
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Denizlili milli tekvandocu Zehra Orhan, Güney Kore'de bronz madalya kazanarak önemli puanlar elde etti.

Denizlili Milli tekvandocu Zehra Orhan, Güney Kore'de düzenlenen Chuncheon 2026 World Para Taekwondo Open Challenge'da 65 kiloda bronz madalya kazanarak Paralimpik Oyunları yolunda kritik puanlar elde etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başarılı sporcuyu ve antrenörü Alper Karbuz'u tebrik etti.

Taekwondo Milli Takımı'nın başarılı sporcusu Denizlili Zehra Orhan, 8-9 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenen Chuncheon 2026 World Para Taekwondo Open Challenge organizasyonunda bronz madalya kazandı.

65 kilogram kategorisinde mücadele eden milli sporcu, sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle Paralimpik Oyunları yolunda önemli puanlar kazanan Orhan, uluslararası arenada Türkiye'yi ve Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, milli sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zehra Orhan ve antrenörü Alper Karbuz'u tebrik etti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Zehra Orhan'ın uluslararası arenada kazandığı bu değerli madalya bizleri son derece mutlu etti. Paralimpik Oyunları yolunda önemli puanlar elde eden sporcumuzu ve emeği geçen antrenörü Alper Karbuz'u kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sağlık, Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Orhan’dan Bronz Madalya - Son Dakika

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