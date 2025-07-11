Zeki Yavru: Zor Bir Sezon Bekliyoruz

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, "Bizim için zor bir sezon olacağını düşünüyorum, kendi adıma benim yorumum. Ellinin üstünde oynanacak bir maç sayımız var. Kolay değil. Bu ligde kolay fikstür, zor fikstür diye bir şey bence asla yok. Çünkü hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi kırmızı-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Zeki Yavru, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zeki Yavru, "Bizim için zor bir sezon olacağını düşünüyorum. Ellinin üstünde oynanacak bir maç sayımız var. Tabii ki başkanımız, Fuat hoca bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Gelmiş olan, gelecek olan oyuncular var. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Burada Samsunspor'un başarısı için oynayan oynamayan herkes zaten elinden geleni yapacaktır. Tabii ki bu planlama, Fuat hoca ve başkan önderliğinde bu planlama güzel bir şekilde ilerliyor. Zor bir sezon olacak. Geçmişte birçok olumsuz örneğini biz Süper Lig'de gördük. Avrupa kupası oynayan Anadolu kulüpleri ligde dönem dönem sıkıntılar çektiler, küme düşme mücadeleleri verdiler. Düşenler oldu, kalanlar oldu. Biz de bunu kendi aramızda konuştuk. Bizim bu duruma düşmememiz gerek. Çünkü Samsunspor'un şu anda yükselen bir ivmesi var. Şu anda yukarı doğru giden bir ivme var. İnşallah bunu devam ettirmek, sürdürmek istiyoruz. Ama zor bir sezon. Bu sezonda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte tüm şehir olarak, camia olarak hep birlik olup bunun da üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Çünkü hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor"

Yavru, "Bu ligde kolay fikstür, zor fikstür diye bir şey bence asla yok. Çünkü hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Her maçın kendi içerisinde çok zorlukları var. Fikstür tabii oynayacağız, bakacağız, yani sezona başlayacağız. İyi gittiği zaman işler fikstürü iyi diyorsunuz, kötü gidince kötü oluyor. Bu yorumlara katılmıyorum. Taraftarlar, ben buraya ilk geldiğim günden beri beni sahiplendiler. Ben de sade onlardan biri olarak sonuna kadar mücadelemi veriyorum, vermeye devam edeceğim. Sevildiğimi bilmek, sevildiğim yerde olmak inanılmaz mutluluk ve gurur verici. Sevgilerine layık olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Başarılarımıza hep birlikte daha yenilerini ekleriz"

Zeki Yavru şunları söyledi: "Burada çok güzel bir aile ortamı var. Başkandan başlayıp en aşağı, bütün personel dahil, bütün oyuncu grubu gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Zaten bu başarıların en büyük sırrı bu diyebilirim. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bunu bizler dile getiriyoruz, onlar da görüyorlar, onlar da ortamın farkındalar. Bizim de onlardan isteğimiz, bu ortama hepsinin en hızlı şekilde ayak uydurması. Sağ içinde de inşallah bize performanslarıyla çok büyük katkılar verirler ve dediğim gibi inşallah yeni sezonda başarılarımıza hep birlikte daha yenilerini ekleriz." - SAMSUN