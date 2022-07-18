Zeki Yıldırım, 2 yıl daha Altay'da - Son Dakika
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Zeki Yıldırım, 2 yıl daha Altay'da

18.07.2022 09:34
Zeki Yıldırım, 2 yıl daha Altay'da

Altay, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Altay, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yaşanan mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Dış transfer yapamayan siyah-beyazlılar, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transferinden elde ettiği yaklaşık 20 milyon TL ile sözleşmesi biten oyuncuları ile anlaşma yoluna gitti. İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah, Tolga Ünlü ve Ceyhun Gülselam gibi tecrübeli oyuncularıyla yeniden sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, Zeki Yıldırım ile yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Altay, 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme uzattı. Takımın Afyonkarahisar kampına katılan Zeki Yıldırım, Altay Başkanı Ayhan Dündar ile bir araya gelerek kendisini yeniden siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten tecrübeli oyuncu, çıktığı 43 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Zeki Yıldırım, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeki Yıldırım, 2 yıl daha Altay'da - Son Dakika

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