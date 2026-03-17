Zeren Spor Voleybol Takımı İtalya'da

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımıyla mücadele edecek.
Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Mücadelede Koen Luts (Belçika) ile Christophe Lecourt (Fransa) hakem ikilisi görev yapacak.
Başkent ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta İtalyan ekibine 3-0 yenildi.
