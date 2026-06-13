Zerenspor Yeni Sezon İçin 8 Oyuncu Transfer Etti

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 2026-27 sezonu kapsamında 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, yeni sezon için Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti, Fatma Şekerci ile anlaşmaya varıldı.

Başkent ekibi, 2025-26 sezonunda ligi 4. sırada tamamlamıştı.