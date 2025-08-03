Zeynep Sönmez Antrenörleriyle Ayrıldı

Kadınlar dünya sıralamasının 78. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, antrenörleri Marin Bradaric ve Izo Izudin ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Bu yıl Wimbledon'daki performansıyla açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, 2024'ün aralık ayından bu yana ekibinde yer alan Bradaric ve Izudin ile çalışmama kararı aldı.

23 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Marin ve Izo'ya birlikte geçirdiğimiz zaman ve emekleri için teşekkür ediyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Kariyerimde yeni bir yola girerken verdikleri destek için minnettarım. İkisine de gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.