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Zeynep Sönmez Avustralya Açık Elemeleri'nde 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez Avustralya Açık Elemeleri'nde 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri'nde Çinli tenisçi Xiaodi You'yu yenerek kariyerinin ilk slam galibiyetini elde etti. Sönmez, 2. turda Sırp raket Olga Danilovic ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez Avustralya Açık Elemeleri\'nde 2. tura yükseldi
10.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:30
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Senenin ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık Elemeleri'nde mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2. tura yükseldi.

Melbourne'da gerçekleşen Avustralya Açık Elemeleri'nde kariyerinde ilk kez yer alan 21 yaşındaki Zeynep Sönmez, ilk turda karşılaştığı Çinli tenisçi Xiaodi You'yu 7-5, 6-2'lik setlerle yenerek kariyerinin ilk slam galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda 13 numaralı seri başı Sırp raket Olga Danilovic ile karşılaşacak. Kariyerinde 93 numaraya kadar yükselen Danilovic elemelerin ilk turunda Iryna Shymanovich'i 6-2, 6-0 mağlup etti.

Zeynep Sönmez - Danilovic karşılaşması yarın TSİ 08.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Avustralya Açık Elemeleri'nde 2. tura yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez Avustralya Açık Elemeleri'nde 2. tura yükseldi - Son Dakika
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