Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.
Zeynep Sönmez, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Indian Wells turnuvasından sakatlığım nedeniyle çekilmek zorunda kaldım. Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan bu şekilde ayrılmak üzücü. En kısa zamanda daha güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Zeynep Sönmez Indian Wells'ten Çekildi - Son Dakika
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