Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta 2. Tura Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'ta tek kadınlar birinci tur maçında Leylah Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti.

Zeynep Sönmez, bu sonuçla Fernandez'den Nisan ayında düzenlenen WTA 500 Stuttgart turnuvasının rövanşını da almış oldu.

Genç tenisçi, ikinci turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin maçının galibiyle 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.